Dave Bautista sarà protagonista del film Killer's Game

News





11/04/2019 |

Dopo aver salutato definitivamente la WWE, combattendo il suo ultimo match da wrestler a Wrestlemania, Dave Bautista è tornato a concentrarsi sulla sua carriera da attore. La star di Guardiani della Galassia è stata scritturata per recitare all'interno dell'action-thriller Killer's Game.

La pellicola, adattamento del libro di Jay Bonansinga, sarà diretta da DJ Caruso e prodotta da Steve Richards della Endurance Media e da Andrew Lazar della Mad Chance.

La storia segue un assassino di lungo corso, Joe Flood, che viene informato dal suo dottore di avere soltanto cinque mesi di vita. In preda allo sconforto metterà una taglia sulla propria testa e quando scoprirà che la clinica nella quale era in cura ha sbagliato completamente la diagnosi, si ritroverà braccato da un esercito di assassini pronti ad eliminarlo.



La STXFilms non ha annunciato la data dell'inizio delle riprese.