Pets 2 - Vita da Animali: in rete il nuovo trailer italiano

11/04/2019 |

Un altro trailer italiano di Pets 2 - Vita da Animali è stato rilasciato dalla Universal Pictures. Il film animato è diretto da Chris Renaud, papà del film originale, e da Jonathan Del Val ed ha una storia scritta da Brian Lynch.



Lake Bell, Hannibal Buress, Dana Carvey, Harrison Ford, Tiffany Haddish, Kevin Hart, Pete Holmes, Garth Jennings, Ellie Kemper, Nick Kroll, Bobby Moynihan, Patton Oswalt, Jenny Slate ed Eric Stonestreet sono gli attori che nella versione originale completano il cast.



Vi lasciamo al trailer! Il film arriverà il 6 giugno 2019.



Sinossi di Pets 2 - Vita da Animali:

Pets - Vita da animali 2 è il sequel del blockbuster dell'estate 2016 che racconta dei nostri animali domestici e di come vivono le loro giornate quando li lasciamo soli per andare a scuola o a lavoro. Chris Meledandri, fondatore e CEO della Illumination, e la sua collaboratrice di lunga data Janet Healy tornano in veste di produttori per questo nuovo capitolo, sequel della commedia che ha avuto il miglior debutto di sempre per un film originale, d'animazione e non.