Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile: in rete il nuovo poster internazionale

14/04/2019 |

E' stato rilasciato un nuovo poster di Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, pellicola che racconterà la storia del serial killer Ted Bundy. L'opera cinematografica, basata su una vicenda realmente accaduta, è diretta da Joe Berlinger, regista del documentario Paradise Lost 3: Purgatory, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Michael Werwie.



La locandina mette in primo piano il personaggio in questione, interpretato da Zac Efron.



John Malkovich, Lily Collins, Haley Joel Osment, Kaya Scodelario e Jim Parsons sono gli altri attori che recitano nel film.



Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile arriverà il 16 maggio in Italia.