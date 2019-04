After: online la nuova scena Fuga dalla biblioteca

News





14/04/2019 |

Se non avete ancora visto nelle sale After, gustatevi questa nuova scena del film rilasciata dalla 01Distribution. Il film, tratto dall'opera bestseller di Anna Todd e diretta dal debuttante Jenny Gage, è interpretato da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin che recitano nei ruoli di Tessa Young e Hardin Scott. Peter Gallagher, Jennifer Beals, Selma Blair e Dylan Arnold sono gli altri attori che ritroveremo nel film.



Susan McMartin ha scritto la sceneggiatura.



Vi lasciamo alla clip Fuga dalla biblioteca.



Sinossi di After:

Basato sul romanzo best seller di Anna Todd, che è diventato un fenomeno sensazionale come fan fiction su Wattpad, After racconta la storia di Tessa (Langford), studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott (Tiffin), un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.