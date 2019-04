Box Office Italia: After supera Dumbo in classifica

News





15/04/2019

E' cambiata nuovamente la classifica box office italiana. Al comando non troviamo più Dumbo di Tim Burton, sceso al secondo posto con un incasso pari a 1.374.316 euro, ma After di Jenny Gage che all'esordio ha portato via 3.287.664 euro. L'arrivo del film con protagonisti Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford ha fatto scivolare Shazam! di David F. Sandberg al terzo posto: il cinecomic ha incassato 830.259 euro. Buono il debutto di Hellboy, reboot cinematografico firmato Neil Marshall che ha trovato spazio al quarto posto grazie all'incasso di 765.454 euro, mentre Wonder Park di David Feiss ha trovato spazio in quinta posizione (719.806 euro). La classifica è chiusa in sesta posizione da A un Metro da Te di Justin Baldoni (442.117 euro).