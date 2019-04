Box Office USA: Shazam! ancora in vetta

News





15/04/2019 |

Dopo due settimane è ancora Shazam! a comandare negli Usa. La classifica box office, infatti, ci racconta che il film di David F. Sandberg è sempre primo in classifica grazie all'incasso di 25.140.000 dollari che gli ha permesso di avvicinarsi ai cento complessivi. Due new entry, invece, hanno occupato le altre due posizioni del podio, parliamo di La Piccola Boss di Tina Gordon Chism e Joshua Aaron Stringer (15.499.000 dollari) e di Hellboy di Neil Marshall (12.015.000 dollari). Sono scivolati in quarta e in quinta posizione Pet Sematary di Kevin Kölsch e Dennis Widmyer (10.000.000 dollari) e Dumbo di Tim Burton (9.186.000 dollari). Captain Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck ha chiuso la classifica al sesto posto (8.626.000 dollari).