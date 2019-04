Sam Raimi produrrà un nuovo film horror: Blair Butler scriverà la storia

News





16/04/2019 |

Nuovo impegno cinematografico in vista per Sam Raimi. Il regista produrrà un horror movie a tinte soprannaturali per la Screen Gems e lo farà con Emile Gladstone e Robert Tapert. Il titolo non è stato rivelato dalla produzione.



Al momento non sono stati rilasciati tanti dettagli circa il film. Le prime indicazioni ci dicono che al centro della scena ci sarà una donna che sarà invitata ad un sontuoso matrimonio inconsapevole degli orrori che la attendono. La sceneggiatura sarà scritta da Blair Butler.

La Gladstone ha prodotto la pellicola La Llorona - Le lacrime del male che uscirà in Italia il 17 aprile.