Jon Watts in trattative per dirigere Methuselah

16/04/2019 |

Jon Watts, il regista di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, è entrato in trattative per dirigere Methuselah. Se il regista dovesse accettare lavorerà con il protagonista Michael B. Jordan, star del cinecomic di assoluto successo Black Panther.

Jordan interpreta un uomo che è riuscito a sopravvivere per centinaia di anni, altri dettagli non sono stati svelati. Lo stesso attore, tramite la sua Outlier Society, si occuperà della produzione con David Heyman e Jeffrey Clifford della Heyday.

La Warner Bros. Pictures ha provato a realizzare la pellicola per diverso tempo, con Tom Cruise inizialmente accostato al ruolo di protagonista.



Vi terremo aggiornati sul progetto!