Son of the South: Lucy Hale e Lucas Till reciteranno nel nuovo film di Spike Lee

16/04/2019 |

Lucy Hale e Lucas Till sono stati scritturati per recitare all'interno della nuova opera di Spike Lee dal titolo Son of the South. La pellicola si baserà sull'autobiografia di Bob Zellner, The Wrong Side of Murder Creek: A White Southerner in the Freedom Movement. Zellner, nativo dell'Alabama e nipote di un membro del Ku Klux Klan, è stato trascinato all'interno del movimento per i diritti civili nel 1961.

Till sarà Zellner mentre la Hale reciterà nella parte della sua compagna al college. Nel cast troviamo anche Lex Scott Davis, Julia Ormond, Cedric the Entertainer e Sharonne Lanier.

Lee si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura.