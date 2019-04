Let Him Go, new entry nel cast: Lesley Manville e Kayli Carter reciteranno nel film

News





16/04/2019 |

Si è arricchito di nuovi nomi il cast di Let Him Go, thriller movie con protagonisti Kevin Costner e Diane Lane. E' stato annunciato infatti che all'interno del film reciteranno anche Lesley Manville e Kayli Carter insieme ad altre new entry: Jeffrey Donovan e Will Brittain.



Costner interpreterà uno sceriffo in pensione che, con sua moglie (Lane), deciderà di lasciare il Montana dopo la morte di suo figlio. La coppia si trasferirà in Dakota con lo scopo di liberare la loro nipote, tenuta prigioniera da una famiglia molto pericolosa.



La regia di questo film, tratto dal romanzo di Larry Watson, sarà di Thomas Bezucha.



Paula Mazur e Mitchell Kaplan della Mazur Kaplan Company produrranno il film insieme a Bezucha mentre Costner sarà il produttore esecutivo.