Stanlio e Ollio: la clip Affluenza

16/04/2019 |

Meno di un mese ci separa all'arrivo nelle sale cinematografiche di Stanlio e Ollio, la pellicola che racconta la storia dei due grandi maestri della comicità. Stan Laurel e Oliver Hardy per l'occasione sono interpretati da Steve Coogan e John C. Reilly diretti da Jon S. Baird. La sceneggiatura è stata scritta da Jeff Pope e da 'A.J' Marriot, quest'ultimo autore del libro Laurel & Hardy - The British Tours.



Dal 1° maggio il film uscirà nelle sale.



Grazie alla Lucky Red vi presentiamo la clip Affluenza.



Sinossi di Stanlio e Ollio:

Presentato alla festa del cinema di Roma, accolto con un’ovazione del pubblico e molto apprezzato dalla critica, Stanlio & Ollio di Jon S. Baird celebra il meraviglioso legame che ha unito per tutta la vita il duo comico più amato al mondo. Stan Laurel e Oliver Hardy, interpretati magistralmente da Steve Coogan e John C. Reilly, partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953. Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme, l’incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori, e così rinasce il legame con schiere di fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi, e fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia.