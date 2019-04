I Fratelli Sisters: online lo spot Sappiamo fare il nostro lavoro

News

Con un nuovo spot italiano di I Fratelli Sisters la Universal Pictures ci ricorda che il film uscirà il prossimo 2 maggio nelle nostre sale. La pellicola di Jacques Audiard è basata sul libro di Patrick DeWitt e vede protagonisti Joaquin Phoenix e John C. Reilly nella parte di Charlie ed Eli Sisters, due fratelli, assassini di professione, che proveranno ad uccidere un cercatore d'oro.

Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed e Rebecca Root sono gli altri attori che completano questo fantastico cast.



Audiard ha scritto la sceneggiatura con Thomas Bidegain.



Vi lasciamo allo spot!



Sinossi de I Fratelli Sisters:

È il 1851, e Charlie ed Eli Sisters (Joaquin Phoenix e John C. Reilly) sono due fratelli e assassini, cresciuti in un mondo selvaggio e ostile. Hanno le mani sporche di sangue: sangue di criminali, sangue di vittime innocenti ... sono dei pistoleri e quella è l'unica vita che conoscono. Il più anziano dei due, l'introspettivo Eli (Reilly) continua ad uccidere su commissione insieme al fratello più giovane, ma sogna una vita normale. Il più giovane dei due, Charlie (Phoenix) che è un grande bevitore, ha preso entusiasta il controllo del duo nell'esecuzione dei cruenti mandati. Ciascuno di loro mette però in discussione il metodo dell'altro e la loro vita è un continuo battibecco.

Durante un viaggio nei territori del Nord Ovest, i fratelli Sisters giungono sulle montagne dell'Oregon, poi in un pericoloso bordello nella piccola città di Mayfield e, infine, nella California della febbre dell'oro. Il viaggio metterà a dura prova il legame tra i due fratelli basato sulla loro attività omicida, ma potrebbe anche trasformarsi nell'occasione per riscoprire ciò che resta della loro umanità?