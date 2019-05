James Wan produrrà il nuovo film di Mortal Kombat

News





15/05/2019 |

Una nuova pellicola dedicata al famoso videogioco Mortal Kombat entrerà presto in lavorazione. La New Line Cinema, infatti, darà il via libera alla pre-produzione del film le cui riprese avranno come sfondo l'Australia. James Wan, regista di Aquaman e di The Conjuring - L'Evocazione, sarà il produtotr.

Il progetto è in fase di sviluppo con Greg Russo che ha scritto la sceneggiatura corrente e con Simon McQuoid, regista esordiente, scelto per dirigere la pellicola.

Tra i produttori troviamo Todd Garner mentre i produttori esecutivi sono Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear e Sean Robins.

Al momento non sono stati rilevati i dettagli della trama.