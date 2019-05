The Postcard Killings: Famke Janssen nel cast

News





16/05/2019 |

Anche Famke Janssen è entrata a far parte di The Postcard Killings, crime thriller che vedrà protagonista Jeffrey Dean Morgan. Quest'ultimo interpreterà un detective di New York alla ricerca dell'assassino di sua figlia mentre la Janssen reciterà nella parte di sua moglie.

Il film sarà diretto dal regista bosniaco Danis Tanovic.

The Postcard Killings è l'adattamento cinematografico del romanzo scritto da James Patterson e Liza Marklund. La Marklund ed Andrew Stern hanno scritto anche la sceneggiatura.

La Good Films Collective si occupa della produzione.