Chris Rock e la Lionsgate lavoreranno al reboot di Saw - L'Enigmista

16/05/2019 |

Vi ricordate Saw - L'Enigmista, la pellicola di James Wan che portò alla ribalta il personaggio di John Kramer? A distanza di più di dieci anni dall'uscita del primo film e dopo otto capitoli entrerà presto in lavorazione un reboot. Chris Rock e la Lionsgate stanno lavorando infatti alla realizzazione di uno spin off che uscirà ad ottobre 2020.

Mark Burg e Oren Koules si occuperanno della produzione con Darren Lynn Bousman che dirigerà il film. Bousman ha già diretto il secondo, il terzo e il quarto capitolo della saga.

Pete Goldfinger e Josh Stolberg hanno scritto la sceneggiatura su una storia di Chris Rock.