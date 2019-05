Noomi Rapace sarà la protagonista dell'action-drama Sylvia

News





16/05/2019

Noomi Rapace è pronta per gettarsi in un nuovo progetto cinematografico tratto da una storia vera. L'attrice interpreterà infatti Sylvia Rafael, agente del Mossad israeliano passata alla storia per aver lavorato alla localizzazione di Ali Hassan Salameh, leader dell'organizzazione Settembre Nero.

La pellicola sarà sviluppata da Vicky Jewson tramite la sua WestEnd Films. Netflix ha acquisito i diritti del film. La Jewson si è anche occupata della sceneggiatura insieme a Rupert Whitaker.

Sylvia è basato sul libro Sylvia Rafael: The Life and Death of a Mossad Spy scritto da Ram Oren e Moti Kfir.