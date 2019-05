Robert Pattinson pronto a trasformarsi nel nuovo Batman

News





17/05/2019 |

La Warner Bros. Pictures sembra aver trovato il nuovo Batman. Dopo le ultime apparizioni cinematografiche dell'Uomo Pipistrello, grazie alle interpretazioni di Christian Bale e Ben Affleck, il prossimo ad indossare il famoso costume potrebbe essere Robert Pattinson.

L'attore, conosciuto per aver recitato nel franchise di successo Twilight, è entrato infatti in trattative con la produzione per questo prestigioso ruolo e se le parti troveranno l'accordo, Pattinson farà capolino sul set di The Batman, prossimo film diretto da Matt Reeves la cui uscita è prevista per il 2021.



Le riprese partiranno nel corso della prossima estate quindi tra pochi giorni sapremo se sarà Pattinson il nuovo Batman.