Men in Black: International: online un nuovo trailer internazionale

19/05/2019 |

Durante le finali NBA è stato trasmesso un nuovo spot internazionale di Men in Black: International. La pellicola appartiene al franchise nato nel 1997 con protagonisti Tommy Lee Jones e Will Smith. In questo capitolo troviamo nei panni dei personaggi principali Chris Hemsworth e Tessa Thompson.



Men in Black: International è diretto da F. Gary Gray ed ha una sceneggiatura scritta da Matt Holloway. Il cast comprende anche Rebecca Ferguson, Liam Neeson, Emma Thompson e Rafe Spall.



La storia vede i Men in Black pronti ad affrontare una minaccia globale: una talpa all'interno dell'organizzazione.



L'uscita nelle sale è prevista per il 14 giugno 2019.