Box Office USA: John Wick 3 - Parabellum al primo posto

20/05/2019 |

Ottimo debutto per John Wick 3 - Parabellum nelle sale americane. La pellicola di Chad Stahelski si è comportata bene al botteghino incassando 57.025.000 dollari e conquistando il primo posto. Dopo quasi un mese di dominio è scivolato al secondo posto Avengers: Endgame di Joe ed Anthony Russo che ha incassato 29.411.000 dollari, superando i 770 milioni complessivi. Anche Pokémon - Detective Pikachu di Rob Letterman ha perso una posizione, scendendo alla terza grazie all'incasso pari a 24.815.000 dollari. Ha esordito al quarto posto A Dog's Journey di Gail Mancuso, che ha portato via 8.000.000 dollari, mentre in quinta e in sesta posizione ecco spuntare Attenti a Quelle Due di Chris Addison (6.080.788 dollari) e The Intruder di Dean Taylor (4.025.000 dollari).