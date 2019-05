Una Famiglia al Tappeto: rilasciato il trailer italiano

News





20/05/2019 |

La Eagle Pictures rilascerà nelle nostre sale, a partire dal 10 luglio, Una Famiglia al Tappeto, la pellicola tratta dal documentario The Wrestlers: Fighting with my Family e basata sulla vita della wrestler della WWE Paige.

All'interno di questo film, scritto e diretto da Stephen Merchant, vede recitare al suo interno la protagonista Florence Pugh, Lena Headey, Nick Frost e Dwayne Johnson, con quest'ultimo che recita nella parte di se stesso.

Sotto la sinossi trovate il trailer italiano.

Sinossi di Una Famiglia al Tappeto:

Dwayne “The Rock” Johnson reduce dal grande successo di Jumanji - Benvenuti nella Giungla e Due Spie e Mezzo, veste i panni di se stesso in questa sorprendente commedia che mostra il mondo del wrestling da una prospettiva totalmente inaspettata.

Ispirato al documentario britannico The Wrestlers: Fighting with my Family, il film racconta la storia dell'ex wrestler Ricky e della sua famiglia. Quando ai suoi due ragazzi si presenta l’opportunità di fare un provino per la WWE, pare che il sogno di famiglia si stia per avverare, tuttavia Saraya e Zak capiranno che diventare una Superstar della WWE non è poi una impresa cosi facile. Il wrestling che ha sempre tenuto unita questa famiglia ora potrebbe metterla tutta al tappeto!