X-Men: Dark Phoenix: rilasciato lo spot Non farlo

21/05/2019 |

Mentre ci stiamo avvicinando sempre più al 6 giugno, giorno in cui uscirà nelle sale X-Men: Dark Phoenix, la 20th Century Fox ha rilasciato un nuovo spot dal titolo Non farlo. L'ennesimo capitolo di questo franchise è diretto da Simon Kinberg e vede recitare al suo interno Evan Peters, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Kodi Smit-McPhee.



La sceneggiatura è stata scritta da John Byrne e Chris Claremont.



Sinossi di X-Men: Dark Phoenix:

Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean perde quasi la vita quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende infinitamente più potente, ma molto più instabile. Lottando con questa entità dentro di lei, Jean libera i suoi poteri in modi che non può né comprendere né contenere. Con questo potere fuori controllo, Jean farà del male alle persone che ama di più, minando anche il forte legame che unisce gli X-Men. Con un gruppo ormai a pezzi, gli X-Men devono trovare un modo per unirsi - non solo per salvare l'anima di Jean - ma per salvare il nostro pianeta dagli alieni che desiderano armare questa forza e governare la galassia.