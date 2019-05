The Falcon And The Winter Soldier: annunciato il nome di chi dirigerà la mini serie

News





21/05/2019 |

Dopo aver visto l'epico finale di Avengers: Endgame prepariamoci ad altre avventure tutte da gustare dei supereroi della Marvel. La compagnia, infatti, sta lavorando per ampliare sempre più il suo universo dedicato ai suoi fantastici personaggi. Ma non ci sono solo film all'orizzonte per lo studio, anzi. Il prossimo anno debutterà The Falcon And The Winter Soldier, una miniserie che andrà in onda su Disney+ e che sarà composta da 6 episodi.

All'interno del progetto ritroveremo Anthony Mackie e Sebastian Stan, ovvero Falcon e il Soldato d'inverno che abbiamo imparato a conoscere all'interno delle varie pellicole dell'universo Marvel. I due attori saranno diretti da Kari Skogland, regista che ha diretto diversi episodi di serie tv di successo tra le quali citiamo The Handmaid's Tale e The Walking Dead.

Tornando al cast, anche Daniel Bruhl ed Emily Van Camp sono entrati in trattative per recitare nella miniserie.