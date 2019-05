André Øvredal dirigerà La Lunga Marcia, adattamento del romanzo di Stephen King

News





22/05/2019 |

André Øvredal, regista di Scary Stories to Tell in the Dark, è stato scelto per dirigere La Lunga Marcia, adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King.

Pubblicato sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, il romanzo, ambientato nel futuro (il luogo è sempre il Maine) racconta di 100 persone che vengono scelti per partecipare ad una gara annuale di marcia, denominata come "La Lunga Marcia". Principale regola della gara è mantenere un'andatura di almeno 4 miglia l'ora. Chi infrange la regola riceve un'ammonizione: alla quarta il partecipante viene fucilato sul posto da dei soldati che seguono la gara.

James Vanderbilt ha scritto la sceneggiatura e si occuperà della produzione con Bradley Fischer e William Sherak.