The Current War: annunciata la data d'uscita

23/05/2019 |

Dopo vari rinvii è stata fissata una nuova data di uscita per The Current War. La pellicola del regista Alfonso Gomez-Rejon arriverà in alcune sale americane a partire dal prossimo 4 ottobre mentre la settimana successiva uscirà in tutti i cinema statunitensi.

Protagonisti del film sono Benedict Cumberbatch e Michael Shannon. I due attori interpretano Thomas Edison e George Westinghouse, con The Current War che racconterà la storia della "battaglia" delle correnti elettriche del 1880 che ha visto protagonisti Edison, Westinghouse e Tesla.



La sceneggiatura è stata scritta da Michael Mitnick mentre nel cast troviamo anche Katherine Waterston, Nicholas Hoult, Tuppence Middleton e Matthew Macfadyen.