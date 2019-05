Al via le riprese del documentario sulla vita e la carriera di Francesco Totti

News





23/05/2019 |

Con un tweet direttamente dal suo profilo ufficiale, Francesco Totti ha annunciato che sono partite ufficialmente le riprese del documentario a lui dedicato. Un'opera che racconterà la vita e la carriera di uno dei numeri 10 più forti di sempre della storia della Roma e del calcio italiano.

Il documentario sarà diretto da Alex Infascelli, regista di Almost Blue e del documentario S Is for Stanley - Trent'anni dietro al volante per Stanley Kubrick, e vincitore di due David di Donatello, e si baserà sull'autobiografia ufficiale di Totti, scritta dal giornalista Paolo Condò.

All'interno del documentario sarà la voce dello stesso Totti a fare da guida, in un racconto che ripercorrerà tutta la sua vita calcistica.

La produzione è affidata alla Wildside, alla Fremantle, alla Capri Entertainment. La Vision Distribution lo distribuirà nelle sale.