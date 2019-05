Aladdin: online la scena Puoi farmi Principe?

News





23/05/2019 |

La Disney ha rilasciato in rete un'altra scena di Aladdin. Nel video vediamo il nostro protagonista parlare dei suoi desideri con il genio della lampada.

Il live-action del classico animato targato Disney ha un cast straordinario che comprende il due volte candidato all'Oscar® Will Smith, chiamato ad interpretare il Genio della lampada, Mena Massoud nella parte di Aladdin, Naomi Scott nel ruolo di Jasmine, e Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Billy Magnussen e Numan Acar che interpretano rispettivamente lo stregone Jafar, il Sultano, Dalia, il Principe Anders e Hakim, braccio destro di Jafar.



La regia è di Guy Ritchie che ha anche collaborato per la sceneggiatura con John August.

Qui sotto trovate la clip!