Godzilla 2: King of the Monsters: online lo spot Incredibile

News





25/05/2019 |

Solo cinque giorni ci separano dall'uscita nelle sale italiane di Godzilla 2: King of the Monsters e la Warner Bros. Pictures ha distribuito in rete un nuovo spot dal titolo Incredibile. Il nuovo capitolo del franchise è diretto da Michael Dougherty, che ha anche curato la sceneggiatura con Zach Shields.

All'interno di Godzilla 2: King of the Monsters recitano Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandlere Ken Watanabe.



Sotto la sinossi trovate lo spot.



Sinossi di Godzilla 2: King of the Monsters:

La nuova storia segue le eroiche gesta dell’agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie – ritenute veri miti – tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l’esistenza dell’umanità.