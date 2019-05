Il Traditore: la clip Io non mi considero un pentito

News





25/05/2019 |

Grazie alla 01Distribution siamo lieti di presentarvi un'altra scena di Il Traditore, nuova opera cinematografica di Marco Bellocchio che ha ricevuto un'incredibile standing ovation durante la sua prima al Festival di Cannes. Il film è interamente dedicato alla storia del boss mafioso Tommaso Buscetta e vede recitare come protagonista Pierfrancesco Favino.



Il cast del film comprende anche Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi, Luigi Lo Cascio.



Vi lasciamo alla clip Io non mi considero un pentito.



Questa la sinossi:

Marco Bellocchio rientra in scena con un nuovo film: la storia del primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, secondo una prospettiva inedita e mai studiata prima: sarà il “Traditore.” Un racconto fatto di violenze e di drammi, che inizia con l’arresto in Brasile e l’estradizione di Buscetta in Italia, passando per l’amicizia con il giudice Falcone e gli irreali silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed è proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un punto, che Cosa Nostra ricorda a Buscetta e all’Italia che la sua sconfitta è ben lontana. Scoppia la bomba a Capaci e Buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti: un tragico boomerang che lo costringerà a fuggire dall’Italia per sempre.