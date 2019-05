Box Office USA: Aladdin sorpresa del week-end

News





27/05/2019 |

Aladdin di Guy Ritchie si prende il palcoscenico anche negli Stati Uniti. Il live-action movie della Disney ha debuttato incassando 86.100.000 dollari e occupando di fatto la prima posizione. Il film ha superato John Wick 3 - Parabellum di Chad Stahelski, sceso di un gradino grazie all'incasso di 24.350.000 dollari che gli hanno permesso di superare, anche se di poco, i 100 complessivi. Al terzo posto, invece, è scivolato Avengers: Endgame di Joe ed Anthony Russo (16.841.000 dollari) mentre Pokémon - Detective Pikachu di Rob Letterman ha portato via 13.300.000 dollari. La classifica box office americana, in quinta e in sesta posizione, vede due new entry: L'Angelo del Male - Brightburn di David Yarovesky (7.535.000 dollari) e Booksmart di Olivia Wilde (6.512.154 dollari).