Polaroid dal 6 giugno al cinema: online un nuovo spot italiano

28/05/2019 |

La Notorious Pictures ha rilasciato in rete uno spot italiano di Polaroid, horror movie dei produttori di Final Destination, IT e The Ring, diretto da Lars Klevberg che vede protagonisti Madelaine Petsch, Kathryn Prescott, Javier Botet, Katie Stevens e Grace Zabriskie.



La sceneggiatura è stata scritta da Blair Butler.



Sinossi di Polaroid:

Sarah e la sua amica Linda, stanno rovistando nell'attico di casa quando trovano una scatola con dentro una vecchia Polaroid SX-70. Quando Sarah è sola, qualcosa inizia a spaventarla: rumori improvvisi provenienti dalla macchina fotografica, scricchiolii, visioni e infine la presenza di un'ombra misteriosa. É lo spirito intrappolato nella macchina fotografica che, risvegliato, darà vita a una serie di omicidi sempre più efferati. Il suo disegno di morte e distruzione avrà fine?