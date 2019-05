Ti Presento Patrick: ecco il trailer ufficiale italiano

News





28/05/2019 |

Grazie alla Notorious Pictures vi mostriamo il primo trailer italiano di Ti Presento Patrick, commedia diretta da Mandie Fletcher. Protagonista della pellicola è Beattie Edmonson che recita nei panni di una ragazza e del rapporto con il suo carlino, appartenente alla sua nonna defunta.

Nel cast troviamo anche Jennifer Saunders.

L'uscita è prevista per il 4 luglio.

Sinossi di Ti Presento Patrick:

Sarah è stata lasciata dal fidanzato. Mentre la sua vita sta andando in pezzi, riceve in eredità dalla nonna un cane, il viziatissimo carlino Patrick. Adattarsi alla sua ingombrante e disastrosa presenza non sarà facile, ma Sarah pian piano si affezionerà a lui e non solo…La presenza di Patrick, come per magia, aiuterà Sarah a ritrovare l’orgoglio, la grinta e soprattutto l’amore.