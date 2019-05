A Mano Disarmata: la scena Giornalista di Ostia

News





28/05/2019 |

Direttamente dal canale ufficiale della Eagle Pictures ecco a voi una nuova scena di A Mano Disarmata, la pellicola diretta da Claudio Bonivento e prodotta da Laser Digital Film in collaborazione con Rai Cinema. Il film, tratto dall'omonimo libro, mette sotto i riflettori Federica Angeli, giornalista del quotidiano La Repubblica, e la sua lotta ai clan mafiosi nella zona di Ostia.



Nei suoi panni troviamo Claudia Gerini. Francesco Venditti, Francesco Pannofino, Mirko Frezza, Rodolfo Laganà, Milena Mancini e Maurizio Mattioli completano il cast.



L'uscita è prevista per il 6 giugno. Qui sotto trovate la scena Giornalista di Ostia.



Sinossi di A Mano Disarmata:

Da cronista dell’edizione romana di un grande quotidiano nazionale, “la Repubblica”, Federica Angeli prende in mano la sua vita e decide di usarla, senza risparmio, in una causa civile: la lotta ai clan mafiosi che infestano una parte della Capitale, Ostia, dove lei stessa vive. La sua arma è e sarà sempre la penna. Questo film ci racconta le tappe di una vera e propria sfida alla malavita, iniziata nel 2013 e non ancora finita. In un susseguirsi di colpi di scena, possiamo vivere con lei le sue paure, a tratti la sua disperazione, i momenti di solitudine e le straordinarie solidarietà ricevute dal web, dagli studenti, da alcuni magistrati, dalla parte onesta della politica e dai carabinieri della sua scorta. Una testimonianza puntuale, incalzante, senza respiro, che non dimentica mai la sua dimensione di donna, di madre e di moglie contesa alla serenità famigliare.