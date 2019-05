I Morti Non Muoiono: online lo spot Zombie

News

29/05/2019 |

La Universal Pictures ha distribuito online uno spot di I Morti Non Muoiono, la commedia horror di Jim Jarmusch, regista che ha curato anche la sceneggiatura. Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Iggy Pop, Steve Buscemi e Tom Waits, che hanno già lavorato con Jarmusch in passato, compongono un cast che comprende anche Selena Gomez, Danny Glover, Caleb Landry Jones e Carol Kane.



La trama racconta della piccola città di Centerville completamente invasa dai morti viventi. Alcuni cittadini, tra cui due poliziotti, proveranno a fermare gli zombie assetati di sangue.

Sinossi di I Morti Non Muoiono:

Nella tranquilla cittadina di Centreville, qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Nessuno sa bene perché. Le notizie che circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Ma nessuno prevede la conseguenza più strana e più pericolosa che inizierà presto a tormentare Centerville: I morti non muoiono - escono dalle loro tombe e iniziano a nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti della cittadina dovranno combattere per la loro sopravvivenza.

Nelle sale americane il film uscirà il 13 giugno.