Rambo V: Last Blood: ecco il nuovo teaser trailer internazionale

30/05/2019 |

Grazie alla Lionsgate ecco a voi il nuovo teaser trailer di Rambo V: Last Blood, nuovo ed ultimo capitolo dedicato al franchise di John Rambo. Nella clip, che dura dieci secondi, possiamo vedere il nostro protagonista sullo sfondo.



Adrian Grunberg è il regista che ha lavorato su una storia scritta da Matthew Cirulnick. Nei panni di Rambo, ovviamente, ritroveremo Sylvester Stallone affiancato nel cast da Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal.



La storia vedrà ancora una volta John Rambo partire per una missione ad alto rischio. Questa volta dovrà vedersela con dei narcotrafficanti che hanno rapito la figlia del suo migliore amico.



L'arrivo in Italia è previsto per il prossimo autunno.