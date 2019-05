I Morti Non Muoiono: lo spot Sopravvivere ai non morti

News

30/05/2019

Un altro spot italiano di I Morti Non Muoiono è stato rilasciato dalla Universal Pictures. La commedia horror di Jim Jarmusch, regista che ha curato anche la sceneggiatura, vede recitare al suo interno Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Iggy Pop, Steve Buscemi e Tom Waits, attori che hanno già lavorato con Jarmusch in passato. Il cast comprende anche Selena Gomez, Danny Glover, Caleb Landry Jones e Carol Kane.



La trama racconta della piccola città di Centerville completamente invasa dai morti viventi. Alcuni cittadini, tra cui due poliziotti, proveranno a fermare gli zombie assetati di sangue.



Nelle sale americane il film uscirà il 13 giugno.

Sinossi di I Morti Non Muoiono:

Nella tranquilla cittadina di Centreville, qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Nessuno sa bene perché. Le notizie che circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Ma nessuno prevede la conseguenza più strana e più pericolosa che inizierà presto a tormentare Centerville: I morti non muoiono - escono dalle loro tombe e iniziano a nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti della cittadina dovranno combattere per la loro sopravvivenza.