30/05/2019 |

La Warner Bros. ha distribuito in rete il trailer italiano di Le Regine del Crimine, drama movie firmato New Line Cinema e scritto e diretto dal candidato all'Oscar Andrea Berloff.

Protagoniste del film sono Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss, inserite in un cast che vede al suo interno anche Domhnall Gleeson, Brian d'Arcy James, James Badge Dale, Margo Martindale e Bill Camp.

La sceneggiatura di Berloff è basata sulla serie di fumetti Vertigo creata da Ollie Masters e Ming Doyle per la DC. La produzione è del pluri-candidato all'Oscar Michael De Luca e di Marcus Viscidi.

L'uscita è prevista per il 26 settembre.

Sinossi di Le Regine del Crimine:

Il film racconta di tre casalinghe del quartiere di Hell's Kitchen del 1978, mogli di mafiosi mandati in prigione dall'FBI. Lasciate da sole a gestire gli interessi personali dei coniugi, le donne dovranno prendere in mano le azioni criminali della mafia irlandese, dimostrandosi inaspettatamente abili in tutto: dalla gestione del giro di racket, fino all’eliminazione – letterale - della concorrenza.