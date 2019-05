Awake: Gina Rodriguez sarà la protagonista del thriller movie Netflix

News





30/05/2019 |

Gina Rodriguez sarà la protagonista all'interno di Awake, thriller movie sviluppato da Netflix.

Il film è ambientato in uno scenario caotico, dove un evento dalle grandi proporzioni ha distrutto tutti i prodotti elettronici ed ha costretto gli esseri umani a perdere l'abilità del sonno. In questo contesto un ex soldato (interpretato dalla Rodriguez) proverà a fermare tutti questi letali cambiamenti.

Mark Raso è il regista ed ha scritto la sceneggiatura con Joseph Raso e Greg Poirier. Paul Schiff è il produttore per conto della Entertainment One.