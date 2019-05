Biancaneve e i Sette Nani: Marc Webb in trattative per dirigere il remake

News





30/05/2019 |

La Disney ha ufficialmente aperto le porte al progetto riguardante il remake di Biancaneve e i Sette Nani. La macchina che porterà alla realizzazione del film sarebbe già partita con Marc Webb (The Amazing Spider-Man) entrato ufficialmente in trattative per dirigerlo.

Stando alle prime indiscrezioni, il film sarà un musical la cui sceneggiatura sarà scritta da Erin Cressida Wilson. Benj Pasek e Justin Paul si occuperanno invece delle musiche.

Marc Platt si occuperà della produzione.

Webb ha diretto due anni fa Gifted - Il Dono del Talento.