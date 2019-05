MA: online la featurette Crazy

News





31/05/2019 |

Una clip di MA è stata rilasciata dalla Universal Pictures. La clip ci porta nel dietro le quinte di questo horror-thriller movie di Tate Taylor che uscirà in Italia dal 22 agosto. Il film vede protagonista il premio Oscar® Octavia Spencer ed ha nel cast anche Juliette Lewis, Diana Silvers, Luke Evans, McKaley Miller, Missi Pyle, Corey Fogelmanis, Gianni Paolo, Dante Brown.



La sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Taylor e da Scotty Landes. Ma è prodotto da Jason Blum, Tate Taylor, John Norris.



Sinossi di MA:

A casa di Ma tutti sono i benvenuti. Ma non contate di tornare a casa sani e salvi.

Il premio Oscar® Octavia Spencer interpreta Sue Ann, un tipo solitario e riservato che vive in una tranquilla cittadina dell'Ohio. Quando Maggie, una nuova adolescente arrivata in città (Diana Silvers, Glass), le chiede di comprare degli alcolici per lei ed i suoi amici, Sue Ann coglie l'occasione per fare nuove insospettabili, e decisamente più giovani, amicizie. La donna offre ai ragazzi l'opportunità di evitare di bere e guidare invitandoli ad usare la sua cantina come luogo di ritrovo. Ma sotto il suo tetto ci sono delle regole da seguire: uno dei ragazzi deve rimanere sobrio. Nessuna imprecazione. Mai salire al piano di sopra. Tutti devono chiamarla "Ma". Quando però l'ospitalità di Ma comincia a deteriorarsi in ossessione e quello che è iniziato come un sogno adolescenziale diventa un terrificante incubo, la casa di Ma si trasforma dal posto migliore in tutta la città al peggiore al mondo.