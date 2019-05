Onward: il trailer italiano del film Disney

News





31/05/2019

La Disney presenta in anteprima Onward, pellicola animata che debutterà nelle sale a marzo 2020. L'opera Disney/Pixar è diretta dal papà di Monster University Dan Scanlon che ha curato anche la sceneggiatura e nella sua versione in lingua originale presenta un cast che comprende Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer e Julia Louis-Dreyfus.

La storia di Onward racconta di due elfi, tra l'altro fratelli, che partiranno per il mondo alla ricerca della magia. Il tutto ambientato, come possiamo vedere, in un villaggio ultra moderno.

Vi lasciamo al trailer!