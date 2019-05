Men in Black: International: il cestista Russell Westbrook protagonista del nuovo spot

News





31/05/2019 |

La nuova clip internazionale di Men in Black: International porta sotto i riflettori Russell Westbrook, il cestista statunitense, professionista nella NBA con gli Oklahoma City Thunder. Il film vede protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson, diretti da F. Gary Gray.



La sceneggiatura è stata scritta da Matt Holloway mentre nel resto del cast compaiono anche Rebecca Ferguson, Liam Neeson, Emma Thompson e Rafe Spall.



La storia vede i Men in Black pronti ad affrontare una minaccia globale: una talpa all'interno dell'organizzazione.



L'uscita nelle sale è prevista per il 14 giugno 2019.