Arrivederci Professore: Johnny Depp protagonista nella nuova clip

01/06/2019 |

E' in rete una nuova scena di Arrivederci Professore, film con protagonista Johnny Depp. L'attore è anche al centro della clip rilasciata online dalla Notorious Pictures. Depp è diretto in questa pellicola da Wayne Roberts ed è affiancato nel cast da Zoey Deutch, Justine Warrington, Rosemarie DeWitt, Ron Livingston e Danny Huston.



Roberts ha anche scritto la sceneggiatura.



Il debutto italiano è previsto per il 20 giugno.



Sinossi di Arrivederci Professore:

Quando Richard, professore universitario di mezz’età, scopre di avere un cancro allo stadio terminale e solo pochi mesi di vita, decide di rivoluzionare la sua vita e godersi a pieno il tempo che gli rimane. La sua complicata situazione familiare e la poco soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento repentino e trasgressivo e, inaspettatamente, la sua lenta morte aiuterà chi gli sta vicino a ritrovare la gioia di vivere.