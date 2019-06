Box Office Italia: Aladdin ancora al comando

News





03/06/2019 |

Continua a dominare la classifica box office italiana Aladdin di Guy Ritchie. Il live-action movie della Disney ha incassato 2.804.243 euro, superando i 10 milioni complessivi. Ha debuttato invece al secondo posto Godzilla II - King of the Monsters. Il nuovo film del franchise, diretto da Michael Dougherty, ha portato via 1.014.666 euro superando di fatto Il Traditore di Marco Bellocchio, ora al terzo posto con un incasso pari a 930.937 euro. Buono il debutto per Rocketman di Dexter Fletcher: il film dedicato alla storia di Elton John ha incassato 602.661 euro. La classifica, in quinta e in sesta posizione, è chiusa da Dolor Y Gloria di Pedro Almodóvar (293.503 euro) e John Wick 3 - Parabellum di Chad Stahelski (228.856 euro).