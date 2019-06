Box Office USA: Godzilla II - King of the Monsters conquista la vetta

News





03/06/2019

Cambia negli USA la vetta della classifica box office. In testa spunta Godzilla II - King of the Monsters, al suo esordio nelle sale. Il film di Michael Dougherty ha incassato 49.025.000 dollari, togliendo il comando ad Aladdin di Guy Ritchie, sceso di un gradino dopo aver messo da parte 42.335.000 dollari. Medaglia di bronzo per Rocketman di Dexter Fletcher che ha debuttato con un incasso pari a 25.000.000 dollari. Ha perso due posizioni, passando dalla seconda alla quarta, John Wick 3 - Parabellum di Chad Stahelski (11.100.000 dollari) mentre la quinta e la sesta posizione sono occupate da Avengers: Endgame di Joe ed Anthony Russo (7.813.000 dollari) e Pokémon - Detective Pikachu di Rob Letterman (6.665.000 dollari).