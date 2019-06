Il Traditore: la clip Deposizione di Totuccio Contorno

News





03/06/2019

Grazie alla 01Distribution siamo lieti di mostrarvi una scena di Il Traditore, nella quale vediamo la deposizione di Totuccio Contorno, interpretato da Luigi Lo Cascio. La pellicola è diretta da Marco Bellocchio e vede protagonista Pierfrancesco Favino, chiamato ad interpretare il boss di Cosa Nostra Tommaso Buscetta.



Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane e Fausto Russo Alesi sono gli altri attori che ritroviamo nel cast.



Questa la sinossi:

Marco Bellocchio rientra in scena con un nuovo film: la storia del primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, secondo una prospettiva inedita e mai studiata prima: sarà il “Traditore.” Un racconto fatto di violenze e di drammi, che inizia con l’arresto in Brasile e l’estradizione di Buscetta in Italia, passando per l’amicizia con il giudice Falcone e gli irreali silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed è proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un punto, che Cosa Nostra ricorda a Buscetta e all’Italia che la sua sconfitta è ben lontana. Scoppia la bomba a Capaci e Buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti: un tragico boomerang che lo costringerà a fuggire dall’Italia per sempre.