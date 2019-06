Men in Black: International: Anthony Davis protagonista del nuovo spot

News





03/06/2019 |

Sempre in merito alle NBA Finals la Sony Pictures ha rilasciato un nuovo spot di Men in Black: International che vede protagonista Anthony Davis, cestista dei New Orleans Pelicans. La pellicola appartiene all'universo di Men in Black e vede protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson, diretti da F. Gary Gray.



Rebecca Ferguson, Liam Neeson, Emma Thompson e Rafe Spall sono gli altri attori presenti nel cast.



La storia vede i Men in Black pronti ad affrontare una minaccia globale: una talpa all'interno dell'organizzazione.



L'uscita nelle sale è prevista per il 14 giugno 2019.