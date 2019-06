Le Mans '66 - La Grande Sfida: online il teaser trailer italiano

News





03/06/2019

Grazie alla 20th Century Fox siamo felici di presentarvi il teaser trailer italiano di Le Mans '66 - La Grande Sfida, il film, basato su una storia vera, che racconta dello sviluppo della Ford Motor.

Protagonisti sono Matt Damon e Christian Bale, chiamati ad interpretare Carroll Shelby e Ken Miles, ingaggiati da Henry Ford II per costruire dal nulla una macchina in grado di interrompere il dominio della Ferrari a Le Mans nel 1966.

Jez e John-Henry Butterworth hanno scritto la sceneggiatura, lavorando sul libro Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans, scritto da A.J. Baime.

Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah Jupe e Paul Sparks completano il cast principale del film.

Sinossi di Le Mans '66 - La Grande Sfida:

La pellicola si basa sull’incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell’intrepido pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966.