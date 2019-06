Wolf Call - Minaccia in Alto Mare dal 27 giugno al cinema: ecco un nuovo spot

News





04/06/2019

La Adler Entertainment ha rilasciato in rete uno spot italiano di Wolf Call - Minaccia in Alto Mare. La pellicola di Antonin Baudry, regista che ha curato anche la sceneggiatura, vede protagonista Omar Sy affiancato da Mathieu Kassovitz, Reda Kateb e François Civil.



In Italia la pellicola arriverà dal 27 giugno.



Sinossi di Wolf Call - Minaccia in Alto Mare:

Wolf Call - Minaccia in alto mare è la storia di Chanteraide, "l'orecchio d'oro", che presta servizio su un sottomarino nucleare francese come esperto di sistemi acustici. Un giorno un suono misterioso mette in crisi il giovane innescando una crisi di difficile risoluzione.

Nel mondo della dissuasione nucleare e della disinformazione, si ritroveranno tutti intrappolati in un ingranaggio incontrollabile.