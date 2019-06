Il trailer italiano di Birba Micio Combinaguai

News





05/06/2019 |

Dal 18 luglio arriverà nelle sale italiane la pellicola animata Birba Micio Combinaguai. Il simpaticissimo film di Gary Wang racconta la storia del gatto Oscar alla ricerca del suo piccolo figlio Birba.

Tramite la Notorious Pictures vi mostriamo il trailer italiano.

Sinossi di Birba Micio Combinaguai:

Un gatto di nome Oscar vive da tempo in un grattacielo in città con suo figlio Birba. Un giorno, incuriosito dal mondo esterno, Birba decide di uscire di casa ed avventurarsi alla ricerca di Miciolandia. Per ritrovare suo figlio, Oscar deve superare la paura e riconciliarsi con il suo passato, grazie anche all’aiuto di un pappagallo.