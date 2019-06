Mahershala Ali sarà Albert Woodfox in Solitary

News





05/06/2019 |

La Fox Searchlight ha acquisito i diritti di Solitary, ovvero le memorie scritte da Albert Woodfox, detenuto per 43 anni in isolamento nella prigione di Angola in Louisiana. La sua incarcerazione, la più lunga nella storia degli Stati Uniti a livello di isolamento, avvenuta a causa dell'omicidio di una guardia, cosa che lui ha sempre negato di aver commesso, venne considerata inumana.

Nei panni di Woodfox troveremo Mahershala Ali che sarà anche il produttore esecutivo. Jamie Patricof e Katie McNeill saranno i produttori mentre l'altro produttore esecutivo sarà Carolyn Govers.

Ali ha recitato nel film Il Diritto di Contare mentre recentemente lo abbiamo visto in Green Book e in Alita - Angelo della Battaglia.



Il progetto è in fase di sviluppo.